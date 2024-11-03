Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"HAKEM PLANLANARAK, KURULARAK GÖNDERİLMİŞ"

Hakem yönetimini eleştiren Ertuğrul Doğan, "Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine. Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek." dedi.

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"HAYSİYETSİZCE, AHLAKSIZCA"

Trabzonspor'un üzerine oynanan bir oyun olduğunu söyleyen Doğan, "Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Çok ney söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca. Bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan operasyon. İkinci operasyonu zamanı gelince açıklayacağız." şeklinde konuştu.