Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kimdir, nereli? Trabzonspor'da 2. Ertuğrul Doğan dönemi

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Trabzonspor’un 18. başkanı olarak göreve başlayan Ertuğrul Doğan, kulübün yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol üstlenmiş bir isimdir. İş dünyasında ve spor camiasında tanınan bir figür olan Doğan, kulübün ekonomik ve sportif sıkıntılarını aşmak için çeşitli projeler geliştirmektedir. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur​.

İş hayatına 2000 yılında madeni yağ ve akaryakıt sektöründe “Doğan Akaryakıt” adını verdiği bir girişimle atılan Doğan, zamanla iş dünyasında kendini tanıtmayı başarmıştır​

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ERTUĞRUL DOĞAN KARİYERİ

Ertuğrul Doğan, iş dünyasında başarılı bir kariyerin ardından Trabzonspor’a olan katkılarıyla dikkat çekmiştir. 2018 yılında Trabzonspor’da projeler ve finansman komitesi sorumluluğunu üstlenmiş, 2020 yılında ise başkan yardımcılığına getirilmiştir​

2021 yılında Trabzonspor Asbaşkanı olarak görevine devam eden Doğan, 2023 yılında kulübün olağanüstü genel kurulunda Trabzonspor'un 18. başkanı olarak seçilmiştir​

İş dünyasında Doğan Yatırım Holding’i kurarak madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermeye başlamıştır​

Ayrıca, Oltan-Köleoğlu Enerji’nin yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. Trabzonspor’un başkanı olduktan sonra, kulübün altyapı organizasyonunu baştan aşağı yenilemeyi hedefleyen Doğan, futbolcu yetiştirme sürecinde köklü değişiklikler yapmayı planlamaktadır​.

Başkanlık dönemi boyunca kulüp içindeki finansal sorunlara çözüm arayan Ertuğrul Doğan, camianın desteğini alarak Trabzonspor’u başarıya taşımayı amaçlamaktadır​