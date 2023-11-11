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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Gördüğünü çalan, dürüst bir hakem grubu..."

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Hakem
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Gördüğünü çalan, dürüst bir hakem grubu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 17:08

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Başkan Ertuğrul Doğan yazılı bir açıklama yaptı ve hakemlere teşekkür etti.

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Konyaspor maçını yöneten hakemleri değerlendiren Ertuğrul Doğan, "Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk. Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu. Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar. Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Hakem

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