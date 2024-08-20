×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu şanlı takımı yalnız bırakmayın

Güncelleme Tarihi:

#TRABZONSPOR#Ertuğrul Doğan#Taraftar
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu şanlı takımı yalnız bırakmayın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo - mavili taraftarlara mesaj verdi.

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, zor bir yılın ardından 2024-25 sezonu başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendiklerini ifade etti.

Gözden Kaçmasın10 numara Kenan Yıldızdan 10 numara asist Juventus kazandı, milli yıldız İtalyayı salladı...10 numara Kenan Yıldız'dan 10 numara asist! Juventus kazandı, milli yıldız İtalya'yı salladı...Haberi Görüntüle

Doğan taraftara şu sözlerle seslendi:

Trabzonspor sevdalılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar zevk verecek, heyecan verecek ve sonunda mutlu sona ulaşabilecekleri müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Siz de üzerinize düşeni yapın. Başka takımlar taraftarına ‘12. adam’ diyor. Siz Trabzonsporlusunuz. 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. İnadınız inat olsun. Bu şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZONSPOR#Ertuğrul Doğan#Taraftar

BAKMADAN GEÇME!