Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Bu şanlı takımı yalnız bırakmayın

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, zor bir yılın ardından 2024-25 sezonu başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendiklerini ifade etti.

Doğan taraftara şu sözlerle seslendi:

“Trabzonspor sevdalılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar zevk verecek, heyecan verecek ve sonunda mutlu sona ulaşabilecekleri müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Siz de üzerinize düşeni yapın. Başka takımlar taraftarına ‘12. adam’ diyor. Siz Trabzonsporlusunuz. 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. İnadınız inat olsun. Bu şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın.”