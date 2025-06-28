Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı: 'Uğurcan Çakır'ı satma düşüncemiz yok'

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilen Uğurcan Çakır hakkında A Spor canlı yayınında konuştu.

Transfer iddialarına yanıt veren Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. Ben daha önce defalarca söyledim, üzerine basarak bazı şeyler söylüyorum. Bizim Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir niyetimiz yok. Yurtdışından bir teklif gelirse kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse yardımcı olacağımın sözünü vermiştim." şeklinde konuştu.

UĞURCAN İSTESE BİLE VERMEM

"Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon Euro teklif yaptı. Ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtlayan Ertuğrul Doğan, "Vermeyeceğim. Satmayacağım" dedi.

Ertuğrul Doğan "Uğurcan, Fenerbahçe'ye gitmek isterse ne yapacaksınız?" sorusuna ise "Böyle bir şey istemez. Uğurcan böyle dese bile vermem" şeklinde yanıt verdi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sözlerini "Uğurcan ile ilgili böyle bir durum yoktu. Defalarca belirtmeme rağmen gerçekten anlaşılamayan şekilde, bunun amacı belli, bizim kimseyle işimiz yok. Kimsenin oyuncusu yok ne yaptı, bizi gram ilgilendirmiyor. Umrumuzda değiliz. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Mali sıkıntılarımız var, para bulmak zorundayız. Bizi boş konularla kimse rahatsız etmesin. Bundan daha açık bir açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. İnşallah bu konu burada kapanır" ifadeleriyle tamamladı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN PAYLAŞIM

Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından kısa süre sonra Uğurcan Çakır, 2021-2022 sezonunda kazandıkları şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.