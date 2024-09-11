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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı: Osimhen bize de önerildi

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#Transfer#Trabzonspor#Osimhen
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı: Osimhen bize de önerildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

Ertuğrul Doğan, golcü oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle düşünmediklerini söyledi. Dış transferde Orban ve Lescano ile ilgilendiklerini kaydeden Başkan Doğan “Yabancı kontenjanımız dolu. Ayrılma durumu olursa hocamızın istediği isimlerden birini kadroya katabiliriz” dedi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray’ın büyük ses getiren transferi Victor Osimhen’in sarı kırmızılılara gitmeden önce kendilerine de önerildiğini söyledi.

Doğan Tivibu Spor’da yaptığı açıklamada Ertuğrul Doğan, “Sanırım Victor Osimhen bize de önerildi ama bizim tabi o rakamlarla bir şey yapmamız söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi G.Saray Napoli’den kiraladığı Nijeryalı golcünün 6 milyon Euro’luk ücretini ödemeyi kabul etmişti.

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GIFT ORBAN'IN KULÜBÜ İLE TEMASIMIZ OLDU

Doğan, ismi Trabzonspor’la anılan Gift Orban ve Alan Lescano içinse şunları söyledi: “Orban görüştüğümüz bir oyuncu. Hocamızın bir talebi olursa hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışırız. Gift Orban’ın kulübüyle oyuncu için temasımız oldu. Oyuncudan yana bir sorun yaşamayız. Alan Lescano ise izleme ekibinin takip ettiği bir oyuncu. Yabancı kontenjanımız dolu. Bunlardan birinin ayrılma durumu olursa Şenol hocamızın istediği isimlerden birini kadroya katabiliriz.” Başkan Doğan Mısırlı futbolcu Trezeguet’nin gidişiyle ilgili de “Trabzon’da kalmak istemediğini söyledi. Mutlu olmadığını ve iyi performans gösteremediğini ifade etti” ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Trabzonspor#Osimhen

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