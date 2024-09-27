Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 2 büyük hedefe kitlendik

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu olarak kendilerine 2 büyük hedef belirlediklerini ve bunlara ulaşabilmeleri için camianın birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini bildirdi. Trabzonspor Dergisi’nin 221. sayısında yer alan yazısında bordo mavili renklere gönül verenlere seslenen Doğan, şunları kaydetti: “Tüm Trabzonsporluların önünde, karar vermeleri gereken çok önemli bir yol ayrımı var. Üstelik hemen şimdi... Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak bir olacağız ve böylece Süper Lig hedefine koşacağız ya da kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız.

KİŞİSEL HIRSLARIMIZI DEĞİL, TRABZONSPOR'U DÜŞÜNDÜK

‘Bu yönetimin kısa vadeli hedefi nedir?’ diye kimsenin saatlerce tartışıp uzun cümleler kurmasına gerek yok. Size iki cümlede özetleyeyim; ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım seçimimizi yaptık. Şenol Güneş hocamızla birlikte var gücümüzle Süper Lig’e odaklandık. Ayrıca değeri yıllar sonra daha iyi anlaşılacak olan mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik. Bu 2 büyük hedefi kişisel hırslarımızdan ötürü değil, Trabzonspor’un menfaatleri için belirledik. “