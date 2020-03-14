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Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan seyircisiz kararına destek!

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan seyircisiz kararına destek!
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle lig maçlarının seyircisiz oynanması kararını desteklediklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanması hakkında konuştu.

Ağaoğlu, “Herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekûn doğru tektir. Bu evrensel bir sağlık olayı. Bu gibi kararlarda birlik olunmalı. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlundan seyircisiz kararına destek

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