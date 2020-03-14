Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan seyircisiz kararına destek!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanması hakkında konuştu.

Ağaoğlu, “Herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekûn doğru tektir. Bu evrensel bir sağlık olayı. Bu gibi kararlarda birlik olunmalı. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor” dedi.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!