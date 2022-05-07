Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Hatayspor'a teşekkür

#Trabzonspor#Hatayspor#Şampiyon Trabzonspor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlundan Hatayspora teşekkür

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, dünkü maç öncesi takımını alkışlayan Hatayspor için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyon unvanıyla çıktıkları Hatayspor maçında rakip takımın kendilerini alkışlaması sebebiyle bir teşekkür mesajı yayınladı.

Trabzonspor resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda; "Kafilemiz Hatay’a indiği andan şehirden ayrılana kadar bizlere eşlik ederek büyük bir misafirperverlik örneği gösteren Hatayspor Başkanı Sayın Nihat Tazearslan, Başkan vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerine, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında büyük bir özveriyle görev yapan devlet erkanımıza, takımımız sahaya çıktığı anda “Şampiyon” tezahüratlarıyla sporun barışçıl ruhunu tüm Türkiye’ye gösteren Hataylı futbolseverlere, seremoni töreni öncesinde takımımızı alkışlayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcularına bu centilmen tavırlarından dolayı şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlundan Hatayspora teşekkür

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon son veren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Hataysporlu oyuncuların Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlundan Hatayspora teşekkür

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Hatayspor#Şampiyon Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya