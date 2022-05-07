Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Hatayspor'a teşekkür

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyon unvanıyla çıktıkları Hatayspor maçında rakip takımın kendilerini alkışlaması sebebiyle bir teşekkür mesajı yayınladı.

Trabzonspor resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda; "Kafilemiz Hatay’a indiği andan şehirden ayrılana kadar bizlere eşlik ederek büyük bir misafirperverlik örneği gösteren Hatayspor Başkanı Sayın Nihat Tazearslan, Başkan vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerine, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında büyük bir özveriyle görev yapan devlet erkanımıza, takımımız sahaya çıktığı anda “Şampiyon” tezahüratlarıyla sporun barışçıl ruhunu tüm Türkiye’ye gösteren Hataylı futbolseverlere, seremoni töreni öncesinde takımımızı alkışlayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcularına bu centilmen tavırlarından dolayı şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım." ifadeleri kullanıldı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon son veren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Hataysporlu oyuncuların Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.