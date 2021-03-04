Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş sözler! 'Mostafa'nın yüzündeki şaşkınlık...'

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ağaoğlu, "Tek farklı da olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor. 1-0, 2-1, 3-2 de kazansanız, fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek farklı galibiyet ve alınan 3 puan.. Önümüzde Alanya maçı var, maç maç bakıyoruz. " dedi.

MHK MESAJI VERDİ

MHK ve hakem kararlarını yorumlayan Ahmet Ağaoğlu, "Göreve geleli 3 sene olacak, son 2 senede 4 MHK değişti. değişen bir şey yok. Bizim maçtan sonra 3 gün içinde, 3 hakeme de görev verildi. Yaşar Kemal'e, H.Umut Meler'e ve Cüneyt Çakır'a. MHK şu mesajı verdi, 'Çok güzel maç yönettiniz, arkanızdayız' şeklinde konuştu.

TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ

Ahmet Ağaoğlu sözlerini, "Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce [Fenerbahçe maçı] neden kart göstermedin diyor o ifade. Bizim maçta bariz hata yapan 3 hakemi birden, yürüyün arkanızdayız gibi tekrar maça atarsanız, dün yaşananları da görürsünüz, tüm Türkiye gördü" ifadeleriyle sürdürdü

FIFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ

FIFA'ya başvuruda bulunacaklarını da açıklayan Ağaoğlu, "TFF'yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile Pazartesi günü FIFA'ya şikayet edeceğiz. MHK'nın değil sistemin değişmesi lazım. Adalet isteyen kulüpler, bizimle birlikte gelirler. Pazartesi günü FIFA'ya başvuru yapıyoruz. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Olanlar herkesin gözünün önünde" dedi. .