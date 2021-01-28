MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Edin Visca transferi için açıklama!
GeriFutbol Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Edin Visca transferi için açıklama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 00:16 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Edin Visca transferi için açıklama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Edin Visca transferi için açıklama!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Başaknı Ahmet Ağaoğlu, TFF Süper Kupa maçının ardından konuştu.

Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'sını kazanan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Edin Visca hakkında konuşan Ağaoğlu, "Göksel Gümüşdağ maç başında yanıma otururken, "Visca'yı bize vermişsiniz" dedim, "Hayırlı olsun, Visca'yı almışsınız" dedi. Yok, Başakşehir'deki hiçbir oyuncuyla temasımız olmadı. Senaryoyu yazıyorlar, öyle devam ediyor." dedi.

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Ağaoğlu sözlerini "Bu statta kazandığımız 4. kupa. Her şeyden önce güzel bir maç oldu. Hava şartları da bu sene oynadığımız en sıkıntılı maçlardan birine neden oldu. Rüzgar var, hava soğuk, kar yağışı var... Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, büyük ihtimalle 1 hafta oynamaz" şeklinde tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle