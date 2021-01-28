Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Edin Visca transferi için açıklama!

Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'sını kazanan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Edin Visca hakkında konuşan Ağaoğlu, "Göksel Gümüşdağ maç başında yanıma otururken, "Visca'yı bize vermişsiniz" dedim, "Hayırlı olsun, Visca'yı almışsınız" dedi. Yok, Başakşehir'deki hiçbir oyuncuyla temasımız olmadı. Senaryoyu yazıyorlar, öyle devam ediyor." dedi.

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Ağaoğlu sözlerini "Bu statta kazandığımız 4. kupa. Her şeyden önce güzel bir maç oldu. Hava şartları da bu sene oynadığımız en sıkıntılı maçlardan birine neden oldu. Rüzgar var, hava soğuk, kar yağışı var... Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, büyük ihtimalle 1 hafta oynamaz" şeklinde tamamladı.