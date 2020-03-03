Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan birlik çağrısı!

Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;

Her şeyden önce biliyorsunuz şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz. Başımız sağ olsun. Bugünlerde insanın içinden futbol konuşmak gelmiyor. Askerlerimiz, başımız omuzlarımızın üzerinde dik dursun, özgür yaşayalım diye canlarını ortaya koyuyor. Başımız sağ olsun.

Bu insanlar bu vatan için canlarını verirken, takım ayrımı yapmadılar. Emin olun canlarını verirlerken de bunu düşünmediler. Bu vatan için canlarını verdiler. Bizler de spor adamları olarak bir kez daha şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz.

''VATAN İÇİN CAN VERDİLER''

Bizim yaş grubumuzda babası ya da dedesi gazi olmayan insan azdır. Askerlerimizin bu mücadelesi bizler için farklı anlam ifade etmeli. Bu insanlar, bu vatan için can verirken, takım ayrımı yapmadılar. Canlarını verirken, bunları düşünmeden vatan için can verdiler

Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Her şey 21 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Turu geçmek istiyoruz.

''HAKEMİ BEĞENMEDİM''

Tartışılacak pek çok pozisyon var. Benim beğendiğim hakemlerden biri ama bu maç hiç yakışmadı Yaşar Kemal Uğurlu'ya. Neticede yarı final maçı, Türkiye'nin en formda hakemlerinden. Ya yorgundu, ya formsuzdu ya da maça konsantre olamadı ama kendisine yakışmadı

''ANLAMIYORUM NİYE BÖYLE YAPIYORLAR''

Milli maç arasından sonra Cuma gününe Alanya maçını koymuşlar. Yayıncı kuruluş böyle istemiş. Bizim 10 tane milli oyuncumuz var. Bu planlamayı yaparken ne düşündüklerini anlamakta zorlanıyorum.