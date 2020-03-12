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Futbol
Kaynak: Fanatik
Haber Giriş: 12.03.2020 - 01:04,Son Güncelleme:/

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı
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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı sonrası çirkin saldırı. Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına bir grup taraftar tarafından taşlı saldırı gerçekleşti.

Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu protokol tribününden saha dışına doğru çıkarken büyük bir şok yaşadı.

Polis bariyerlerinin arkasından arabasına binen Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor taraftarı taraftarı tarafından çirkin bir saldırıya uğradı.

Malatya taraftarı, Ağaoğlu'nun arabasına taşlı saldırı yaparken, küfürler havada uçuştu. Olayların ardından Ağaoğlu'nun kafile ile birlikte otele geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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