MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Zemin çok kötüydü"
GeriFutbol Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Zemin çok kötüydü"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Zemin çok kötüydü"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında kötü zemine rağmen galip geldiklerini belirterek, "Zemin çok kötüydü. Her şeyin ötesinde hemen hemen futbolun kalitesinden atılan gol ve alınan 3 puan, tırmanmaya devam ediyoruz" dedi.

Karşılaşma sonrası stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Galibiyet ve 3 puan her zaman iyidir" dedi. Karşılaşmanın oynandığı stadın zeminin kötü olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Yalnız bu sahada futbol oynamak bir mucize. Ben sadece kendi takımım adına konuşmuyorum Malatyaspor’da burada top oynuyor. Yeni Malatyaspor için de dezavantaj, kendi sahalarının avantajını gerektiği gibi kullandığını sanmıyorum. Zemin çok kötüydü. Her şeyin ötesinde hemen hemen futbolun kalitesinden atılan gol ve alınan 3 puan, tırmanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakasetastan Mostafa Mohamede nazire Dikkat çeken detay...
Bakasetas'tan Mostafa Mohamed'e nazire! Dikkat çeken detay...

"MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte takımın görüntüsünün ciddi şekilde değiştiğini ve yükselen grafiğinin olduğunu belirten Ağaoğlu, "Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosu ile Abdullah Avcı’dan öncesi, Abdullah Avcı’dan sonrası olarak değerlendirmek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olur. Tabii bunun ötesinde devre arasında yaptığımız 3 transferden ikisi çok önemli katkı veriyor. Yunus da eminim ki kısa sürede o fiziki gücü yakalayacak, takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı, her zaman şunu diyor, Maç seçmiyoruz. Maç maç ilerliyoruz, bir sonraki maça bakacağız. Sezon bittiği zaman nerde olduğumuzu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Abdullah Avcı: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Abdullah Avcı: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Nwakaemeden Abdullah Avcıya büyük övgü
Nwakaeme'den Abdullah Avcı'ya büyük övgü
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor / Maç sonucu
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor / Maç sonucu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle