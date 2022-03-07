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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kutlu günlere emin adımlarla ilerliyoruz

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Trabzonspor Dergisi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kutlu günlere emin adımlarla ilerliyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlu günlere emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

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Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi’nin mart sayısında camia ve taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk gün bir söz vermiştik. 'Trabzonspor olarak her zaman mücadelenin içinde olacağız' demiştik. İki yıl, üç yıl, belki dört yıllık bir süre için taraftarımızdan sabretmelerini istemiştik. Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor’u tüm Türkiye’nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik. İşte şimdi çok şükür; o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bordo-mavili takımın sahada sergilediği oyun ile Türkiye futbol tarihinde kalıcı bir iz bırakacağını belirten Ağaoğlu, "Tribünleri tıklım tıklım dolduran coşkulu taraftarlarımız, futbolumuzun fotoğraf albümündeki yerini en tatlı tebessümler eşliğinde alacak. Trabzonspor, çok anlamlı, çok büyük bir hikaye yazıyor. Ve bu hikayenin tek bir kahramanı yok. Bu hikayenin en esaslı kahramanı her şeyden ve herkesten önce sizlersiniz, sevgili taraftarlar. Şampiyonluk sevincini senelerdir doyasıya yaşamadınız; fakat asla vazgeçmediniz. Bu vazgeçmeyişiniz ile sizler, Karadeniz Fırtınası’na mücadele ruhunu üflediniz. İşte bugün Trabzonspor takımını sahada oynarken izlediğiniz mücadele, tribünlerdeki inancın, inadın ve vazgeçmeyişin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu büyük hikayeyi saygıdeğer hocamız Abdullah Avcı, kıymetli teknik ekibimiz, futbolcularımız, yan yana çalışmaktan her zaman onur duyduğum yönetim kurulumuz, kulübümüzün emektarı personelimiz ve taraftarlarımız hep birlikte yazıyor. Hikayemizin yazarı bizlersek; okuru seneler sonra çocuklarımız, torunlarımız olacak. İnanıyorum ki uzun yıllar boyunca çocuklarımıza, torunlarımıza, 2022 baharında doğanın bir başka uyandığını; çiçeklerin bir başka açtığını; toprağın bir başka koktuğunu bir masal gibi anlatacağız. Bu güzel masalın, bu büyük hikayenin tüm kahramanlarına selam olsun."

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Trabzonspor Dergisi

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