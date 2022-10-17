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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kötü tezahüratları kınıyoruz

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Uğurcan Çakır
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kötü tezahüratları kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 17:15

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçında teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır aleyhine yapılan tezahüratları kınayan bir açıklama yaptı.

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Ahmet Ağaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.

Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.

Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir.

Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Uğurcan Çakır

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