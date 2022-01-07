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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Edin Vişça'dan güldüren forma diyaloğu

#Trabzonspor#Edin Vişça#Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor, Medipol Başakşehir’den transfer edilen Edin Vişça için imza töreni düzenledi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da katıldığı imza töreni, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vişça’ya büyük bir aileye ve camiaya geldiğini söyledi. Edin Vişça’nın deneyimli bir futbolcu olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, “Trabzon futbolu biraz farklı yaşar. Biz sabah Trabzonspor’la gözümüzü açar futbolla yaşar ve yine futbolla yatarız. Trabzonspor rüyalarımızı bile süsleyen bir kavram. Futbolun her şey olduğu son derece tutkulu oyuncusunu kulübünü bağrına basan, kendinden bir parça kabul eden bir şehir burası. Sende bunları ifade etmiş ve bu heyecanı yaşamak istediğini söylemiştin. Takımımıza güç katacağına inanıyorum. Bizimle birlikte Trabzonspor farklı hedefleri olan bir kulüp. Bugün Divan Genel Kurulu konuşmasında da söyledim. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve şampiyonluklar değil ama Allah kısmet ederse hem şampiyon hem örnek olmak istiyoruz. Şampiyonluğumuzun Türk futboluna ve sporuna örnek olmasını istiyoruz. Tekrar aramıza hoş geldin, hayırlı olsun. İnşallah jübileni de Trabzonspor’da yapmak nasip olur” dedi.

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"ÇOK DOĞRU BİR KULÜBE GELDİN"

Vişça’ya ve transferi sağlayan menajerlerine teşekkür eden başkan Ağaoğlu, “Süreç içerisindeki kararlı tutumun, kulübümüze karşı olan tavrın ve bu transferin gerçekleşmesinde en önemli rolü sen oynadın. Çok arzuluydun. Ben sana şunu söyleyeyim, çok doğru bir kulübe geldin ve kulübümüz için çok doğru bir oyuncu olduğunu zaten ifade ettim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Çok büyük pay sahibi arkadaşlarımız Hadis ve Nedim kardeşlere de ayrıca teşekkür ederim. Görüşmelerimiz dostane bir hava içerisinde geçti. Onların da ortaya koydukları tavır senin Trabzonspor’da oynamanı futbol yaşamını devam ettirmeleri doğrultusundaydı. Onlar da bize her türlü kolaylığı sağladılar. Senin açından baktığımızda gerçekten kolay bir transfer oldu. Zaten tarafların niyeti belliydi. Göksel başkan eksik olmasın, bizi biraz fazla zorladı. Süreç 60 gün kadar sürdü. Bir bölümünü gizli sürdürmeyi başardık ama sonra toplum tarafından seslendirilmeye başladı. Tahmin ediyorum ki futbolseverlerin de merakla beklediği bir transferdi. Çok şükür, onu da selametle neticelendirdik" ifadelerini kullandı.

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VISCA: BAŞROL OYNAMAK İSTİYORUZ

Edin Vişça, Trabzonspor camiasının yıllardır kendisini istediğini söyleyerek Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’na teşekkür etti. Vişça, “Bu transfer gerçekleşti sonunda. Ben de zorladım, hocayla konuştum. Sayın Göksel başkanla konuştum, ondan izin aldım. Başkanım “Beni yıllardır isteyen bir camia, burada her şeyi yaşadım, şimdi sıra oraya gitmek, şampiyonluğu yaşamak, birkaç yıl orada olmak istedim” dedim. Sizin de söylediğiniz gibi bu kulüp örnek bir kulüp ve coşkulu taraftarı var. Ben de bu ailenin parçası olmak istedim. Artık buradayım. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Bugünden sonra benim görev sahada. Elimden geleni bugüne kadar yaptım. Burada taraftarlarla ve sizle beraber daha fazla yapacağım. 2 gün içinde bunu hissettim. Burada aile atmosferi var. Ben de bu gün akşam oynamak istiyorum ama kurallar böyle. Herkes için hayırlısı olsun. Dediğiniz gibi tek bu sene şampiyonluk hedef değil, birkaç sene Türkiye’nin başrolünü oynamak istiyoruz. İstekli ve motive geldim. Bunun tekrar altını çiziyorum, 2-3 sene Türkiye’nin başrolünü oynamak istiyoruz” diye konuştu. 

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Vişça’nın ülkesi Bosna Hersek’in nüfusunu soran ve 3 milyon cevabını alan başkan Ağaoğlu, futbolcu ile forma pazarlığı yaptı. Alacağı formaları Bosna’ya göndereceğini belirten Vişça, “Bosna’dan bana çok mesaj geldi. Orada müthiş atmosfer var, 'İzliyoruz' dediler, herkes mutlu oldu ve 'Doğru karar oldu' dediler. İlk geldiğim gün bu mutluluğu hissettim, onu da inşallah sahaya yansıtacağım”” ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve başkan, 1461 formada anlaştıktan sonra sözleşmeyi imzaladı.

 

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#Trabzonspor#Edin Vişça#Ahmet Ağaoğlu

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