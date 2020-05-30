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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu golf aracını hibe etti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu İstanbul'dan getirttiği Golf aracını Trabzonspor'a hibe etti.
Trabzonspor 12 Haziran’da başlayacak lig öncesinde çalışmalar devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde, golf aracı oyuncuların gözdesi oldu...
Futbolcular, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun bizzat İstanbul’dan getirdiği elektrikli golf arabasıyla, oldukça neşeli anlar yaşadı.
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