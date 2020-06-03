Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Filip Novak...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın toplantısı düzenlerken gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Filip Novak hakkında da konuşan Ağaoğlu, şu sözleri kullandı;

''En son yaptığımız teklifte Novak şunu ifade etti. Çok önemli bir yerdeyiz. Önümüzde 8 hafta var ve takım şampiyonluğa gidiyor. Bu takım 10 yıldır şampiyon olamıyor. Benim kariyerim tabii ki önemli, maaşım tabii ki önemli, ama şampiyonluğu hedefleyen bu kulübün durumu için görüşmeyi lig sonuna bırakalım dedi. Normalde Mayıs'a bırakmıştık ama korona olunca lig sonuna attık. Çıkan haberler algı haberleridir. Camiamızı uyarıyorum. Novak'a ve nişanlısına yönelik paylaşımlardan kaçınalım. Bu tür paylaşımları yapanlara gereken tepkiyi gösterelim.''

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