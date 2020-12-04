Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ağaoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Ağaoğlu, enerji alanındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettiği Bayraktar'a, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.