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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret

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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ağaoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Ağaoğlu, enerji alanındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettiği Bayraktar'a, üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

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