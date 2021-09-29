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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Sıkıntı sistemde'

#Trabzonspor#Ahmet#Ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sıkıntı sistemde

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) beklentileri karşılayamadığını dile getirdi.

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Ahmet Ağaoğlu, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları maçın hakemiyle ilgili soru üzerine Ağaoğlu, "Kişileri değiştirmekle sorunları çözemiyoruz, burada sıkıntı sistemde. Bunu defalarca dile getirdik. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Zaten yarın yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının gündem maddelerinden biri de Merkez Hakem Kurulunun yapısı ve daha ligin henüz başı olmasına rağmen yaşanan sıkıntılar." dedi.

TFF'nin son genel kurulunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu ile ilgili yapısal sorunların bir şekilde çözülerek karara bağlandığını anlatan Ağaoğlu, "Ülke futbolunun sahipleri, temel taşları Süper Lig, 1. Lig ile 2. ve 3. Lig kulüpleri. Aynı kararlılıkla artık kronikleşmiş hale gelen, kurulduğu 1960'tan beri ciddi hiçbir yapısal değişikliğe uğramayan MHK'yi de günün gerçeklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuşturmak için bütün futbol ailesi mücadele edecektir. Kişiler bazında konuşulduğunda değişen bir şey olmuyor. Burada isimleri zikredemeyiz. Sıkıntı sistemde. Eksik olmasınlar bu değişikliğin fitilini de kendileri ateşlediler." diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz ve ekibiyle ilgili soruya, "Yeni hoca ve ekibine hayırlı olsun demekten ve başarılar dilemekten başka şey söylemek mümkün değil. Tüm enerjimizi onlarla. Norveç maçıyla başlayan bir sürecimiz var. İnşallah başarılı sonuçlarla Dünya Kupası'na gitme hakkı elde ederiz." yanıtını verdi.

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#Trabzonspor#Ahmet#Ağaoğlu