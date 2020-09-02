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GeriFutbol Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması
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AA Spor
Haber Giriş: 02.09.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması
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Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yeni sezonda kadrolarını güçlendirerek şampiyonluk yarışı içinde olacaklarını bildirdi.

Doğan, Twitter hesabında yer alan paylaşımında, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un sezona iddialı bir kadro ile gireceğini vurgulayan Doğan, "Kadromuzu güçlendireceğiz ve pek tabii ki şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Bir olalım, beraber olalım, safları sıklaştıralım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Doğan ayrıca, bordo-mavili takımın yeni sezon formalarından 3 bin 61 adet aldığını, bu formaları yetimlere, şehit ve gazi çocuklarına göndereceğini duyurdu.

 

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğandan transfer açıklaması

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