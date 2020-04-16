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İHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: 'Hepimiz özledik'

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: 'Hepimiz özledik'
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Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, korona virüs nedeniyle evde kal çağrısı yaparak, "Hepimiz sevdamızı çok özledik. O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon 61 TL bağışta bulunarak, ülkenin yaşadığı sıkıntılı günleri kısa zamanda atlatması için katkıda bulunmuştu.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Hepimiz özledik

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