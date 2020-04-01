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GeriFutbol Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 TL bağış! Milli Dayanışma Kampanyası...
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 TL bağış! Milli Dayanışma Kampanyası...

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 TL bağış! Milli Dayanışma Kampanyası...
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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon 61 TL bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 TL daha koyarak toplamda 5 milyon 61 TL bağışta bulunuyoruz."

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğandan 5 milyon 61 TL bağış Milli Dayanışma Kampanyası...

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