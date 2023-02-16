Trabzonspor-Basel maçında beste içeren tezahürat olmayacak

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Depremde etkilenen 10 ilin plaka kodu olan dakikalarda tribünler hep bir ağızdan o ilin ismi ile birlikte “Burada” diye bağıracak. Ayrıca ilk depremin gerçekleştiği saat olan 04.17’ye atıfta bulunacak olan taraftarlar maçın 4.17. dakikasında “Türkiye üşüme, Trabzon seninle” diye tezahürat yapacak.

GOL ATARSAK SEVİNMEYECEĞİZ

Trabzonspor'un bugünkü rakibi Basel’in hocası Heiko Vogel, yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını ve oyuncularının maçta gol atmaları halinde sevinmeyeceğini söyledi. Vogel, “Futbol önemsiz bir mesele. Oyuncularıma söyleyeceğim, hiçbir şekilde gol sevinci yapılmayacak. Trabzonspor’un kampanyasını destekliyoruz, rakibimizi tebrik ediyoruz. Rövanş karşılaşmasında bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.