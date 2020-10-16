MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek! Flavio cezalı, Abdulkadir Parmak sakat...
GeriFutbol Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek! Flavio cezalı, Abdulkadir Parmak sakat...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek! Flavio cezalı, Abdulkadir Parmak sakat...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek! Flavio cezalı, Abdulkadir Parmak sakat...
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.

Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. 

Yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo, görev almaları halinde yarın ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

Karadeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Flavio ile sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Nwakaeme ile Ekuban'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.

 

Trabzonspor, Başakşehiri konuk edecek Flavio cezalı, Abdulkadir Parmak sakat...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle