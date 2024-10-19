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Trabzonspor, Başakşehir sınavında!

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#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir
Trabzonspor, Başakşehir sınavında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 07:00

Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

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Ligde Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte yenilgisiz üç takımdan biri olan Trabzonspor, bugün RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Papara Park’ta saat 16.00’da oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Bu sezon hiç kaybetmeyen bordo mavili takım, oynadığı 7 maçta 6 beraberlik,1 galibiyet alarak 9 puan topladı.

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NWAKAEME VE SAVIC YOK

Başakşehir ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle haftaya 14 puanla 5. sırada girdi. Sahasında oynadığı son maçta Konyaspor’u yenen Fırtına, seyircisi önünde ligdeki ikinci galibiyetini hedefliyor. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Savic oynamayacak. Tedavileri tamamlanan Ozan Tufan, Denswil, Enis Destan ve Hüseyin ise oynayabilecek.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir

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