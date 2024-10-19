Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Ligde Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte yenilgisiz üç takımdan biri olan Trabzonspor, bugün RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Bu sezon hiç kaybetmeyen bordo mavili takım, oynadığı 7 maçta 6 beraberlik,1 galibiyet alarak 9 puan topladı. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle detayları...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası Trabzonspor Başakşehir maçı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Trabzonspor - Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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NWAKAEME VE SAVIC OYNAMAYACAK

Başakşehir ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle haftaya 14 puanla 5. sırada girdi. Sahasında oynadığı son maçta Konyaspor’u yenen Fırtına, seyircisi önünde ligdeki ikinci galibiyetini hedefliyor. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Savic oynamayacak. Tedavileri tamamlanan Ozan Tufan, Denswil, Enis Destan ve Hüseyin ise oynayabilecek.