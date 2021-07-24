Trabzonspor Başakşehir hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Başakşehir maçı ile iki takım hazırlık karşılaşmasında rakip olacaklar. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal açıklandı. Peki Trabzonspor Başakşehir hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Başakşehir karşılaşması ile iki takım karşıya karşıya gelecek. Trabzonspor geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibi Bandırmaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Başakşehir hazırlık maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
Takımımız Süper Lig 2021 – 2022 sezonu öncesi üçüncü hazırlık maçını İstanbul Başakşehir FK ile oynayacak. 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak müsabaka A Spor’dan canlı olarak yayınlanacaktır.
Takımımız Süper Lig 2021 – 2022 sezonu öncesi üçüncü hazırlık maçını İstanbul Başakşehir FK ile oynayacak. 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak müsabaka A Spor’dan canlı olarak yayınlanacaktır. pic.twitter.com/N0kGOe2BM1— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 23, 2021