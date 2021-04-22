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GeriFutbol Trabzonspor başa döndü! Son 8 maçtan sadece 9 puan toplayabildi...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor başa döndü! Son 8 maçtan sadece 9 puan toplayabildi...

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Trabzonspor başa döndü! Son 8 maçtan sadece 9 puan toplayabildi...

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde adeta başa döndü.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

2 çalıştırıcının görev yaptığı bu dönemdeki 8 maçta 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, daha sonra takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışına girdi.

Abdullah Avcı'dan Galatasaray sonrası flaş sözler! 'Sinirliyim'Süper Lig'in 36'ncı haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk 19 haftada 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken son 8 haftada büyük bir düşüş yaşadı. Bordo-mavili takım, son 8 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ilk 8 haftadan sadece 3 puan daha fazla olmak üzere 9 puan toplayabildi.

- Son 2 maçta skoru koruyamadı

Geçen sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybeden ancak teknik direktör Abdullah Avcı ile bu konuda da başarı sağlayan Trabzonspor ancak son 2 haftada skoru koruyamadı.

Son 2 haftaya kadar öne geçtiği maçlarda sadece 2 puan kaybeden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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Trabzonspor, iki karşılaşmada da 90+6. dakikada yediği gollerle öne geçtiği maçların son anlarında 4 puan yitirdi.

- 1 aydır kazanamıyor

Trabzonspor, ligin son 5 haftasında aldığı beraberliklerle galibiyete hasret kaldı.

En son 20 Mart'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Karadeniz ekibi, 1 aydır galip gelemeyerek son 5 maçta 10 puan yitirdi.

Bordo-mavili takım en son 2017-2018 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 23 ile 27. haftaları arasında olmak üzere art arda 5 maçta berabere kalmıştı.

 

Trabzonspor başa döndü Son 8 maçtan sadece 9 puan toplayabildi...

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