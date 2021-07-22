Trabzonspor Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlanacak mı?

Oynadığı ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3'lük skorla mağlup etmeyi başaran Trabzonspor yeni sezon öncesinde üç hazırlık maçı daha yapacak. İkinci hazırlık karşılaşmasında bugün Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek bordo-mavili ekibin maçı öncesinde spor severler canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından resmi açıklama geldi.

TRABZONSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI YAYINLANACAK MI?

Trabzonspor Bandırmaspor maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele Trabzonspor'un resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Takımımız Süper Lig 2021 – 2022 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçını Bandırmaspor ile oynayacak. 22 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak müsabakayı https://t.co/FMv7xxTV8q adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/XgwAlGSvqR — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 21, 2021

TRABZONSPOR, FUTBOLCU İSMAİL KÖYBAŞI İLE 2 ARTI 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor Kulübü, futbolcu İsmail Köybaşı ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonunda 5 milyon lira, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon lira garanti ücret verileceği, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ayrıca 2023-2024 sezonunda da 5 milyon 500 bin lira garanti ücret verileceği ifade edildi.

Öte yandan, futbolcuya her bir sezon için 1 milyon lira imza ücreti ödeneceği bildirildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'sinin ödeneceği kaydedildi.