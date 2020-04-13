Trabzonspor, Badou Ndiaye için pusuda | Son dakika transfer haberleri

Karadeniz ekibi devre arasında Badou Ndiaye'yi Stoke City'den renklerine bağlamıştı. Stoke taraftarlarının sosyal medya üzerinden buluştuğu bir sitede "Ndiaye'yi sezon sonu ne yapalım?" sorusu yöneltildi.

Birçok Stoke taraftarı "Onu satalım. Gelecek bütçeyle yeni bir transfer yapmamız daha doğru olur. Ndiaye'nin bizde oynarken yüzü gülmüyordu, Trabzonspor'da ise çok mutlu. Gitmesi her iki taraf için de en doğrusu olur" ifadelerini kullandılar.

Trabzonspor ise uygun bir bedelle Senegalli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. Son dönemde yaptığı nokta atışı transferlerle dikkat çeken başkan Ahmet Ağaoğlu da Ndiaye için Stoke'a bir teklif sunacak. Bunun için en doğru zamanı bekliyor. (Fotomaç)