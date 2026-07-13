×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! İşte bonservisi...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Mathias Lovik#Molde
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu İşte bonservisi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 19:50

Trabzonspor, Norveçli sol bek Mathias Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor,Norveçli futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin Euro gelir elde edebilecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Trabzonspor, 20 Ocak 2026 tarihinde kadrosuna kattığı Mathias Johan Fjortoft Lovik'in transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik arasındaki 20.01.2026 başlangıç ve 30.06.2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

Gözden KaçmasınMohamed Salah Süper Lig devine Başkan takip ediyorMohamed Salah Süper Lig devine! 'Başkan takip ediyor'Haberi görüntüle

4 MİLYON 400 BİN EURO'LUK ANLAŞMA

Haberin Devamı

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000 Euro garanti bedel ve 1.900.000 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000 Euro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'u kulübümüze ödenecektir."

PERFORMANSI

Ocak ayında Trabzonspor'a imza atan 22 yaşındaki futbolcu, 17 maçta forma şansı buldu ve 2 asist katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Mathias Lovik#Molde

BAKMADAN GEÇME!