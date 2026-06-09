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Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Muhammed Cham#Transfer
Trabzonspor ayrılığı KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 19:30

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın satın alma opsiyonlu olarak Kızıyıldız'a kiralandığını duyurdu.

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Trabzonspor, Muhammed Cham'ın Crvena Zvezda'ya (Kızılyıldız) satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

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Trabzonspor Kulübü'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, 2026-2027 futbol sezonu için, 3.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu ve 250.000.-EUR şarta bağlı bonuslu olarak Crvena Zvezda Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Crvena Zvezda, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini ödeyecektir. Oyuncuya, 2026-2027 futbol sezonunda Kulübümüz tarafından ödenmesi gereken 1.275.000.-EUR ödenmeyecek olup, bunun yerine sadece 200.000.-EUR ödenecektir." denildi.

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#Trabzonspor#Muhammed Cham#Transfer

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