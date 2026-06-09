Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!

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Trabzonspor, Muhammed Cham'ın Crvena Zvezda'ya (Kızılyıldız) satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

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Trabzonspor Kulübü'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, 2026-2027 futbol sezonu için, 3.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu ve 250.000.-EUR şarta bağlı bonuslu olarak Crvena Zvezda Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Crvena Zvezda, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini ödeyecektir. Oyuncuya, 2026-2027 futbol sezonunda Kulübümüz tarafından ödenmesi gereken 1.275.000.-EUR ödenmeyecek olup, bunun yerine sadece 200.000.-EUR ödenecektir." denildi.