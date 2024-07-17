Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi...

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Yeni sezon öncesinde çalışmalarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde hareketli günler geçiren bordo - mavililerde orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Yunan futbolcu, gol ya da asist katkısı verememişti.