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Trabzonspor, Avrupa'da 153. maçına çıkıyor! Rakip Rapid Wien

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#Trabzonspor#UEFA Avrupa Ligi#Rapid Wien
Trabzonspor, Avrupada 153. maçına çıkıyor Rakip Rapid Wien
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 13:09

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak.

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Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 206 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

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- UEFA Avrupa Ligi'nde 97. maç

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 129 gol gördü.

- En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımının karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek 152 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Trabzonspor, Avrupada 153. maçına çıkıyor Rakip Rapid Wien

- Avrupa'da bu sezon 4. karşılaşmasına çıkacak

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı.

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Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen bordo-mavililer, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu.

3. eleme turu ilk karşılaşmasında evinde ağırladığı Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Karadeniz ekibi, yarınki rövanş maçında turu geçmeye çalışacak.

Bu sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 1 gol gördü.

- Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 152 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı golYediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası-Avrupa Ligi96382236130129
UEFA Intertoto Kupası83141912
UEFA Konferans Ligi6123611
Toplam152563759193206

 

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#Trabzonspor#UEFA Avrupa Ligi#Rapid Wien

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