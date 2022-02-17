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Trabzonspor, Avrupa devlerini solladı!

#Trabzonspor#Avrupa#Bayern
Trabzonspor, Avrupa devlerini solladı

25 maçta 2.40’lık ortalama elde eden Trabzonspor Bayern Münih, Real Madrid ve AC Milan’ı geçti.

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Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor Avrupa’da en iyi puan ortalaması elde eden 5 takımdan biri oldu ve birçok dev kulübü geride bıraktı.

Oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden ve 60 puanla lider olan Karadeniz ekibi 2.40’lık puan ortalaması elde etti. Listenin başında Portekiz Ligi lideri Porto bulunuyor.

Mavi beyazlılar 22 maçta 60 puan ve 2.73’lük ortalama ile ilk sırada. Bu takımı Manchester City (2.52), Paris Saint-Germain (2.46) ve Ajax (2.45) takip ediyor. Bu dört ekibin arkasında Trabzonspor bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 2.26’lık puan ortalaması elde eden Bayern Münih’i, 2.25 puan ortalaması ile Real Madrid’i, 2.23’lük Union Saint-Gilloise ve 2.22’lık puan ortalaması elde eden Milan’ı geride bıraktı.

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#Trabzonspor#Avrupa#Bayern

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