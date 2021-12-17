Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? İşte müsabakaya dair bilgiler

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Süper Lig'de bu hafta lider Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. 16. hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, bu engeli kolayca aşmak ve şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor. İşte, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ayrıntıları...

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı 18 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Maç, Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada, Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

EV SAHİBİNİN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 17'nci haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, 17'nci hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Bordo-mavililerde, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklar sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; futbolcular 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

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Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Gervinho idmana katılmazken, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.