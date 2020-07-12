Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: 'Rakibi kolladılar'

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor’un bu sezon ya da önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacağına inandığını belirtirken, hakem hatalarıyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Bordo mavililerin bir hikaye yazdığını belirten Alp, “Hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır. Ama bu sezon, ama gelecek sezon. O hikayeyi tamamlayacağız” dedi. Trabzonlu yönetici, federasyon kurullarının adil kararlar verdiği, hakemlerin maçları hakkaniyetle yönettiği bir futbolun herkesi özlemi olduğunu da ifade ederken şu açıklamalarda bulundu:

Sıralamayı hakemler yapsın

“Güçlünün hukuku değil, hukukun gücünün hakim olması gerekiyor. Önceki sezonlarda da ve maalesef bu sezonda da hakemler tarafından en çok canı yakılan kulüp biz olduk. Sahadaki hakem gördüğünü çalamayacak ise VAR’daki hakem izlediğini sahadaki hakemin kulağına söylemeyecek ise neden maçlara çıkıyoruz? O zaman hakemler takımların kadrolarına bakarak kendi arasında sıralamayı belirlesin, bizi de hiç yormasınlar. Mesela sahamızda oynadığımız Başakşehir maçında net penaltımız verilmiyor. Hadi hakem görmedi, VAR’daki neden çağırmıyor? Keza diğer maçlarımızda da durum farklı değildi.

İmtiyaz değil, adil oyun için

Oyunu tutmaktan kaynaklı kaybettiğimiz puanlar, hakemlerin haksız kararlarıyla elimizden aldığı puanları topladığımızda şu anda ligde herkes ikincinin kim olacağını konuşuyor olacaktı. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum; Bize karşı sayısız defa haksız kararlar verilirken, rakibimiz de kollandı. Yönetim olarak masa başında bu haksızlıklara karşı mücadelemizi verdik. O mücadele birileri gibi imtiyaz için değil, adil bir oyun içindi. Tam olarak başardık diyemem. Başarı ancak söz konusu yapının tamamen değişmesiyle olacak. Zaten onu değiştirmeden futbolumuzda adil oyundan bahsedemeyiz.”

Haklı gerekçelerimizi CAS'a sunduk

Karadeniz ekibinin asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Hüseyin Çimşir tercihinin doğru bir karar olduğunu belirtirken, 16 Temmuz’da yapılacak CAS’taki duruşmas için ise şunları söyledi: “CAS’a itirazımızı yaptık. Biz finansal anlamda haklı gerekçelerimizi ortaya koyduk. Savunmamızı da duruşma günü yapacağız ve sonrasında kararı bekleyeceğiz.”

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