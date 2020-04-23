Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Ligin bitirilmesini istiyoruz

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alp, bordo mavili camia olarak kalan 8 haftanın oynanarak ligin tamamlanmasından yana olduklarını ifade etti.

Mehmet Yiğit Alp'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünya, virüs salgını nedeniyle büyük kriz yaşıyor. Futbol da bundan nasibini aldı. Trabzonspor ekonomik yapısı için yeni bir plan yapıyor mu?

"Açıkçası şu an pek çok kişi ve kurum gibi bizler de temkinli bir bekleyiş içindeyiz. Devletimiz süreci gayet kontrollü, akılcı ve başarılı bir şekilde yönetiyor. Ancak ne bu sürecin sonlanacağı vakti ne de sonunda karşılaşacağımız tabloyu öngörebiliyoruz. Evet, ekonomik bir daralma bekleniyor. Burası bir gerçek. Futbola bunun yansımaması da mümkün değil. Yine de şu an için ertelediğimiz bir plan yahut askıya aldığımız bir proje yok. Biz mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Şu anda Trabzonspor lider… Liglerin kaderi mayıs başında belli olacak.. Birçok isim her gün farklı farklı açıklamalar yapıyor. Hızlandırılmış lig, Antalya ve İstanbul planları var TFF'nin… Antalya'da maç oynanır mı haziran ayında? Sizin düşünceniz nedir?

"Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, Trabzonspor olarak liglerin tamamlanmasından yanayız. 8 haftanın oynanmasını istiyoruz. Şu anda liglerin ne zaman, nasıl ve ne şekilde başlayacağı belli değil. Futbol dünyasından bazı isimler bazı öneriler getiriyor. Salgının ne zaman biteceği, sağlıklı ortamın ne zaman oluşacağı konusunda bilim insanları dahil kimse tarih veremiyor. Bilim insanları aşı veya ilaç bulunmadan konuşmanın erken olacağını vurguluyor. Bu yüzden liglere yönelik çizilen senaryolar da maalesef havada kalıyor. Kulüpler Birliği olarak mayısın ilk haftasında toplanıp her şeyi masaya yatıracağız."

Gençlere en çok yatırım yapan kulüpsünüz. Bu krizden de en az hasarı siz alacaksınız belki de. Takım maliyetiniz yüksek değil. Yeni gençleri de sahalarda görecek miyiz bordo-mavili formayla?

"Doğru bir noktaya temas ettiniz. Trabzonspor, bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar, en doğru seçenekti. Biz 'kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen' yaratabilmek için zaten altyapımıza yönelmiştik. Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendi kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu anlamda tabi ki biz en şanslı kulüpelrden biriyiz. Yeni gençlerle kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kulüpler Birliği bir karar aldı, "Ya parayı indirin ya da sözleşmeler donar" diye.. Bu çok katı bir tutum değil mi? Oyuncu ve kulüp ilişkileri nasıl olmalı?

"Biz zaten yüksek maliyetli sözleşmeler yapmadık, yapmayacağız da! Kulüp ile oyuncu arasında ilişki, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına dayalı olmalı ki, yarın herhangi bir sorunda masaya oturduğunuzda oradan uzlaşarak ayrılma şansınız doğsun. Diğer türlü iş, başka yerlere gidiyor. Elbette alınan karar doğrultusunda bizim de görüşmelerimiz olacak ama ne şekilde yapacağımızla ilgili arkadaşlarımızla konuşuyoruz."





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