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Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: 'Türk futbolundan alacağımız var'

#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Avcı
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Türk futbolundan alacağımız var

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sezon sonu hesabını kapanacağını söyledi.

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Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan taraftarın şampiyonluk özlemini bu sezon gidermek istediklerini ancak henüz kazanmadıklarını söyledi. TSYD Trabzon Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Doğan şu ifadeleri kullandı:

HOCANIN İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALACAĞIZ

“Bu sene taraftarımızın da yıllardır istediği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Devre arasında da takımı güçlendiriyoruz. Hocamızın her istediği oyuncuyu alacağız. İnşallah camiamızla, taraftarımız ve basınımızla bütünleşerek bu hedefe ulaşacağız.

HAK ETMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAŞADIK

Hocamız bu işin üstesinden gelecek. Onun da başından çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi ikimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Trabzon da alacak, hocamız da alacak hak ettiklerimizi. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz. Abdullah Avcı ekibi ile birlikte yüreğini ortaya koydu, taraflı tarafsız her kesimin alkışlayacağı bir takımın oluşmasında önemli rol oynadı. Trabzonspor, onunla eski ruhunu yakaladı. İnşallah bu büyük hikayenin sonunda camiamızın özlemi sona erecek.”

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Avcı

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