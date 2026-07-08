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Trabzonspor, Aral Şimşir'i resmen açıkladı

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#Trabzonspor Transfer#Doğan Aral Şimşir#Midtjylland
Trabzonspor, Aral Şimşiri resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 20:05

Trabzonspor, milli futbolcu Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo mavililer, Aral için videolu açıklama yayınladı.

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Trabzonspor, son olarak Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i transfer ettiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, transferi KAP'a bildirirken Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Trabzonspor, Midtjylland'a 13 milyon euro bonservis bedelini 7 taksit halinde ödeyecek. Aral Şimşir ise 4 yıllık sözleşme kapsamında yıllık 2 milyon euro maaş alacak.

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Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

 

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#Trabzonspor Transfer#Doğan Aral Şimşir#Midtjylland

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