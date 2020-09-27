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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ara vermeden Gaziantep hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor ara vermeden Gaziantep hazırlıklarına başladı
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Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı 4. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor ara vermeden Gaziantep hazırlıklarına başladı

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