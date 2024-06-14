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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferini açıkladı

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#Transfer#Anthony Nwakaeme#Trabzonspor
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 20:23

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak ligi 3. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini yaptı.

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Trabzonspor, eski oyuncuları Anthony Nwakaeme ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Transferine ilişkin konuşan Anthony Nwakaeme, "Merhaba Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Anthony Nwakaeme#Trabzonspor

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