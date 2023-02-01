Trabzonspor, Antalyaspor önünde moral arıyor

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Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda başarısız bir performans ortaya koyan, son olarak Hatay’da 2-1 kaybeden Trabzonspor bugün evinde Antalyaspor karşısında moral arıyor. Dış sahada son 5 maçını kazanamayan, son 3’ünden yenilgi ile ayrılan bordo mavililer iç sahada ise 35 maçtır yenilmezken bu serisini Akdeniz ekibi karşısında da sürdürmek istiyor. Evinde en son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, o günden bu yana sahasında 694 gündür yenilmezken 35 maçlık bu seride 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

4 OYUNCU YOK 2 iSiM SINIRDA

Fırtına’da sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres bugün Antalya karşısında forma giyemeyecek. Trabzon’da kaptan Uğurcan Çakır ve Marc Bartra sınırda bulunurken bu iki isim kart görmeleri durumunda Galatasaray ile deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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