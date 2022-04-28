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Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletleri karaborsada! Şampiyonluk öncesi polis devreye girdi

#Trabzonspor#Süper Lig#Karaborsa
Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletleri karaborsada Şampiyonluk öncesi polis devreye girdi

Süper Lig’de Trabzonspor'un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor’dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı maç öncesi biletler karaborsada 30 bin TL'yi bulan fiyatta satışa çıkarıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri karaborsa bilet satıcılarına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti.

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Spor Toto Süper Ligin 35inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenirken, bilet bulamayan taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu ilan edecek bordo mavili takımın 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın biletleri karaborsada satılmaya başlandı.

Kombine kartı olmayan ve takımlarının maçını izlemek için yurt dışından gelecek kişileri hedef alan bazı fırsatçılar, 500 TL’den satılan kale arkası biletine 5 bin TL, 5 bin TL olan VIP Platinum biletlerine ise 30 bin TL istiyor. Sosyal medyada karaborsa bilet satıcılarına karşı ihbarlar üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Trabzonspor Kulübü daha önceki karşılaşmalarda maç biletlerini karaborsada satan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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NWAKAEME SEVİNCİ

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan bordo-mavili takım; dinamik ısınma, koordinasyon, 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda, daha önce izinli olan Marek Hamsik, Andreas Cornelius ve Stefano Denswil de çalışma yaptı.

Sakatlıkları nedeniyle tedavi gören ve bir süredir idmanlara çıkmayan Anthony Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen antrenmana katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Karaborsa

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