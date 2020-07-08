Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de çıktığı son yedi iç saha maçının beşinde rakip filelere en az ikişer gol gönderen ve puan kaybetmeyen Trabzonspor, son iki karşılaşmada birer gol atıp dört puan bıraktı.

Tamer Tuna göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı altı deplasmandan sırasıyla birer galibiyet ve beraberlikle dönen Antalyaspor, son dış saha ziyaretinde Gaziantep FK ile berabere kaldı. Bu sezon ligde yedinci golünü atan Trabzonspor orta sahası Jose Sosa, Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Trabzonspor forması giymeye başladığı Ocak 2018'den bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu Filip Novak.

Alexander Sörloth, Galatasaray'a attığı golle bu sezon Süper Lig'de 21 gole ulaştı. 2012/13'ten bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezonda daha fazla gol kaydeden tek isim Burak Yılmaz.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu, takıma devre arasında katılan Sinan Gümüş. Adis Jahovic'in Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla attığı son iki gol de penaltıdan geldi. Bu sezon toplam altı penaltı golüne ulaşan Jahovic, bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip iki isimden biri.





Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.

Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Ligde Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Da Costa, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası tamamlanan Pereira ise takımda yer alabilecek.

Bordo-mavililerin Antalyaspor karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Antalyaspor maçı 18:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.