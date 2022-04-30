Canlı Anlatım: Trabzonspor Antalyaspor maçı

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Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, sahadan beraberlik ya da galibiyetle ayrılması halinde şampiyon olacak.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 1

Antalyaspor: 0

Goller: 3' Cornelius

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Trabzonspor, son dokuz golünün sadece ikisini bu bölümde kaydetti. Bu sezon Süper Lig’de Antalyaspor’dandaha kısa süre skor dezavantajıyla oynayan tek takım Trabzonspor. Trabzonspor formasıyla 2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu olan Andreas Cornelius, bu sezon üçüncü kez bir rakibe karşı duble yapmak istiyor. Oynadığı son dört maçta da gol atan ve lig kariyerinin en uzun serisini yaşayan Antalyaspor forveti Haji Wright, bu sezon Antalyaspor’un rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ve isabetli şut çeken ismi. Geçen hafta Adana Demirspor karşısında Süper Lig kariyerinin 200’üncü galibiyetini alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan daha hızlı bu sayıya ulaşan üç isim bulunuyor: Fatih Terim, Mustafa Denizli & Şenol Güneş.

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TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor'dan alacağı 1 puanla şampiyonluğunu. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı yenmesinin ardından Trabzonspor, Antalyaspor karşısında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo-mavililer eğer mücadeleden yenilgiyle ayrılırsa, Şampiyonluk bir sonraki haftaya kalacak.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

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DOLU TRİBÜNLERDE ANTRENMAN

Süper Ligde yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı. Bordo mavili takıma gönül veren binlerce taraftarın izlediği idmanda renkli görüntüler oluştu.

Spor Toto Süper Ligin 35inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumunda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.

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TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Medical Park Stadyumu'nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı. Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Geniş güvenlik önlemlerini alındığı antrenmanda bazı taraftarlar sahaya atlayarak futbolculara doğru koştu. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları stadyum dışına çıkardı.

BAŞKAN AĞAOĞLU'NDAN SİLAH UYARISI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın 20 bine yakın taraftarına açık olarak Medical Park Stadyumu’nda yapılan idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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’BÜYÜK BİR COŞKU VAR’

Trabzonspor’un yarın oynanacak müsabakayla 1 puan kazanması halinde şampiyonluk coşkusunun tüm taraftarlara birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Sadece dakika saat değil aynı zamanda puanda sayılıyor. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçta arzu ettiğimiz sonuçla ve 2020-2021 süper Lig sezonunu şampiyonu olarak bu statta bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman aradan sonra antrenmanı ilk defa taraftarı açtı. Taraftarın da uzun zamandır böyle bir talebi vardı. Büyük bir coşku var. Özellikle son bir haftadır Trabzon’a gelen uçakların, son 2-3 gündür hiçbir yerinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yurtdışında çalışıp da beş senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız, son üç maça ilgi gösterdiler. Yurtdışından günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor’da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kastettiğimi de inşallah takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek" dedi.

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’61 PARE TOP ATIŞIYLA KUTLAYACAĞIZ’

’Şampiyonluk sevinçleri hüzne dönüşmesin’ diyerek taraftara çağrıda bulunan Başkan Ağaoğlu, "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bütün statlardan çıkan sesin 2 katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da yoğun olarak havai fişek gösterisi ile kutlayacağız. Lütfen bu kadarı ile yetinelim" diye konuştu.

’SİNİRLERİM ALINMIŞ GİBİYİM’

Trabzonspor’un yaklaşan şampiyonluğu karşısında karışık duygular hissettiğini belirten Ağaoğlu, "Duygusal anlamda ne hissettiğim şu an ifade edebilecek durumda değilim. Çünkü ben de farkında değilim. Hayatınızda bu tür şeyleri yaşadığınız zaman gerçekleştikten sonra, üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ancak onun farkına varabiliyorsun. Sorumluğu omuzlarına almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı bir seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman, ona ne hissettiğini sorduğunuz da o da bu cevabı veremeyebilir size. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız biz. Ağır bir sorumluluk bu. Hiç unutamadığım bir şey vardı. İlk geldiğimiz üçüncü dördüncü maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasından 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu sürekli olarak ağlıyordu. Annesinin kucağındaydı. Annesi kızım ’bana söyleme, başkana söyle’ dedi. Neden ağladığını sorduğum zaman, ’Başkanım biz neden hep kaybediyoruz’ dedi. Gerçekten benim içime dert olmuştu. 7’den 70’e Trabzonspor’u benliğinde, içerisinde o kadar derin yaşayan bir taraftar grubuna sahibiz ki, 7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 77-80 yaşındaki dede de ağlıyor. Bu kadar ağır sorumluluğu olan bir görevde olduğunuz zaman, duygular bir kenarda duruyor. Ben yönetimde olmadığım zaman şampiyonluğa koşarken duygularımı sorarsanız, o duygular çok kabarık duygulardı. Şu anda biraz belki de sinirlerim alınmış gibiyim. İş bir nihayetine ersin o zaman hep birlikte neler hissettiğimi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

’FUTBOLSEVERLER TRABZONSPOR’UN GELDİĞİ KONUMU ALKIŞLIYORDUR’

Göreve geldiği dönemde taraftardan şampiyonluğa ulaşmak için sabır istediğini hatırlatan Ağaoğlu, "Ama bu asla ve asla Trabzonspor’un 3-4 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 3-4 yıl sabrınızı rica ediyorum demiştim. Sonunda da, ’3-4 yıl sonraki Trabzonspor’un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak’ diye. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor’un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu herhalde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile eminim oturarak alkışlıyorlardır" dedi.