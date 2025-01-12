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Canlı anlatım: Trabzonspor Antalyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Antalyaspor
Canlı anlatım: Trabzonspor Antalyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 15:30

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 1-0 ANTALYASPOR

21' Simon Banza

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Kelven, Güray, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, De Streek, Samudio, Larsson.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Alanyaspor maçı saat 16.00’da başladı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Antalyaspor

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