Canlı anlatım: Trabzonspor Antalyaspor maçı

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Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR 1-0 ANTALYASPOR
21' Simon Banza
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Kelven, Güray, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, De Streek, Samudio, Larsson.
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ve Alanyaspor maçı saat 16.00’da başladı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.