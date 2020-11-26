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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazır

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Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazır
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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, bugün Türk Havayolları'na ait özel uçakla Ankara'ya gidecek. Trabzonspor, yarın MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle: 

Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazır

Trabzonspor, Ankaragücü maçına hazır

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